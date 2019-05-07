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    Російський коментатор: У Росії немає оборонців рівня Ракицького. Ярослав - креатура Тимощука

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    Анатолій Тимощук і Ярослав Ракицький у Пітері, бо треба годувати сім'ю - Російський коментатор: У Росії немає оборонців рівня Ракицького. Ярослав - креатура Тимощука
    Анатолій Тимощук і Ярослав Ракицький у Пітері, бо треба годувати сім'ю
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    Геннадій Орлов захоплений грою екс-стоппера «Шахтаря»

    Відомий російський коментатор Геннадій Орлов поділився думкою про 29-річного українського оборонця пітерського «Зеніту» Ярослава Ракицького.

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    «Чудово спрацювала селекція - прийшов Ракицький, - бере слово знаний ще з совєцьких часів телеоратор. - Адже Ярослав на порядок сильніше будь-якого російського оборонця! Будь-якого! Хіба з ним можна когось порівняти з наших? Ні, не можна.

    - Джикія?

    - Ну, ні. Інший рівень. Згадайте хоча б штрафні Ярослава. А які паси він видає на півполя, на 70 метрів?! Складно проводити паралелі. А як Ракицький підстраховує партнерів?

    - Це креатура Тимощука?

    - Так. Крім того, Анатолій ще й Барріоса знайшов.

    - Саме він?

    - Я вчора це з'ясував остаточно. Тимощук сам був видатним опорником - ось і знайшов цього хлопця.

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