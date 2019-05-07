Російський коментатор: У Росії немає оборонців рівня Ракицького. Ярослав - креатура Тимощука
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Геннадій Орлов захоплений грою екс-стоппера «Шахтаря»
Відомий російський коментатор Геннадій Орлов поділився думкою про 29-річного українського оборонця пітерського «Зеніту» Ярослава Ракицького.
«Чудово спрацювала селекція - прийшов Ракицький, - бере слово знаний ще з совєцьких часів телеоратор. - Адже Ярослав на порядок сильніше будь-якого російського оборонця! Будь-якого! Хіба з ним можна когось порівняти з наших? Ні, не можна.
- Джикія?
- Ну, ні. Інший рівень. Згадайте хоча б штрафні Ярослава. А які паси він видає на півполя, на 70 метрів?! Складно проводити паралелі. А як Ракицький підстраховує партнерів?
- Це креатура Тимощука?
- Так. Крім того, Анатолій ще й Барріоса знайшов.
- Саме він?
- Я вчора це з'ясував остаточно. Тимощук сам був видатним опорником - ось і знайшов цього хлопця.