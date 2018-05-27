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    Відомий телеведучий заявив, що готовий стати воротарем «Ліверпуля»

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    Джеремі Кларксон - Відомий телеведучий заявив, що готовий стати воротарем «Ліверпуля»
    Джеремі Кларксон

    Забавності моменту додає той факт, що телеведучий є давнім уболівальником «Челсі»

    Знаменитий ведучий автошоу The Grand Tour, а в минулому Top Gear, Джеремі Кларксон не залишився в стороні троллінгу воротаря «Ліверпуля» Лоріса Каріуса за підсумком матчу з «Реалом» (1:3).

    Голкіпер «Ліверпуля» привіз у свої ворота два з трьох голів «Реала» у фіналі Ліги чемпіонів (1:3). Після його помилок забивали Карім Бензема і Гарет Бейл.

    Кларксон в своєму Instagram опублікував фотографію, де він стоїть у воротах на футбольному полі, з підписом: «Дорогий «Ліверпуль». Я доступний».

    Dear Liverpool. I’m available

    Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

    Забавності моменту додає і той факт, що Кларксон є давнім уболівальником «Челсі».

    «Реал» обіграв «Ліверпуль» в київському фіналі Ліги чемпіонів і в третій раз поспіль тріумфував у турнірі.

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