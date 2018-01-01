Відомий український футбольний арбітр завершив кар'єру

Відомо, що вже колишній арбітр планує зайнятися інспектуванням матчів

Арбітр з Київської області, який працював на матчах УПЛ, Сергій Березка завершив професійну кар'єру. Глава Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі вирішив звільнити Березку, щоб «дати дорогу молодим». Тепер цей арбітр не може працювати на професійних змаганнях під егідою ФФУ. Відомо, що вже колишній арбітр планує зайнятися інспектуванням