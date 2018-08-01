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    Відомий український нападник може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини

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    Олександр Гладкий. Фото: ФК Чорноморець - Відомий український нападник може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини
    Олександр Гладкий. Фото: ФК Чорноморець

    30-річний форвард наразі є вільним агентом

    «Денізліспор», що представляє другий за силою чемпіонат Туреччини, проявляє інтерес до українського форварду Олександра Гладкого.

    Про це повідомляє Ajansspor.

    Цю інформацію підтвердив технічний директор турецького клубу Осман Озкейлю.

    «У нас є кілька варіантів посилення, на олівці у нас і Олександр Гладкий», - сказав Озкейлю.

    30-річний нападник є вільним агентом.

    Українець другу частину сезону провів в «Чорноморці», за який зіграв у дев'яти матчах, забив два голи і зробив два асисти.

    Раніше до форварда проявляла інтерес чернігівська «Десна».

    «Денізліспор» в минулому сезоні посів 15-е місце в першій лізі Туреччини.

    Джерело: ua.tribuna.com

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