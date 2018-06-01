Відомий український тренер продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану
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Роман Григорчук
Григорчук недовго залишався без роботи
Українець Роман Григорчук стане новим тренером «Астани».
Офіційне представлення відбудеться вже 1-го червня, повідомляє Sports.kz.
За інформацією видання, Григорчук вже вилетів до столиці Казахстану, де буде представлений в якості нового головного тренера команди.
Нагадаємо, нещодавно 53-річний Григорчук покинув «Габалу».
Український фахівець був головним тренером «Габали» з 2015 року.
За цей час він двічі вигравав срібні медалі чемпіонату Азербайджану, також двічі ставав третім у турнірі.
Ще два рази він грав у фіналі Кубка та двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Григорчук відмовився очолити збірну Латвії заради іншого клубу.