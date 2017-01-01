Відомий український велогонщик продовжив контракт з «Астаною»

Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків

Відомий український велогонщик Андрій Гривко продовжить свої виступи у казахстанській професіональній шосейній команді Світового туру «Астана». Спортсмен вже підписав угоду на 2018 рік, повідомляє офіційний сайт команди. Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків, серед яких шість новачків - Магнус Корт (Данія), Омар Фраїле