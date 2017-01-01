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    Відомий український велогонщик продовжив контракт з «Астаною»

    Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків
    Відомий український велогонщик Андрій Гривко продовжить свої виступи у казахстанській професіональній шосейній команді Світового туру «Астана». Спортсмен вже підписав угоду на 2018 рік, повідомляє офіційний сайт команди. Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків, серед яких шість новачків - Магнус Корт (Данія), Омар Фраїле
    • Сьогодні, 14:45
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    Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків

    Відомий український велогонщик Андрій Гривко продовжить свої виступи у казахстанській професіональній шосейній команді Світового туру «Астана».

    Спортсмен вже підписав угоду на 2018 рік, повідомляє офіційний сайт команди.

    Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків, серед яких шість новачків - Магнус Корт (Данія), Омар Фраїле (Іспанія), Євген Гідич (Казахстан), Ян Хирт (Чехія), Уго Уле (Канада) та Давіде Віллелья (Італія).

    Нагадаємо, Гривко перейшов до «Астани» 2010 року з італійської команди Lampre.

    За сім років українець брав участь у дев'яти гонках Світового туру (7 разів в Tour de France, по разу на Giro d'Italia та Vuelta).

    Велоспорт
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