Відомий український велогонщик продовжив контракт з «Астаною»
- Сьогодні, 14:45
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Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків
Відомий український велогонщик Андрій Гривко продовжить свої виступи у казахстанській професіональній шосейній команді Світового туру «Астана».
Спортсмен вже підписав угоду на 2018 рік, повідомляє офіційний сайт команди.
Оновлений склад команди включає в себе 30 гонщиків, серед яких шість новачків - Магнус Корт (Данія), Омар Фраїле (Іспанія), Євген Гідич (Казахстан), Ян Хирт (Чехія), Уго Уле (Канада) та Давіде Віллелья (Італія).
Нагадаємо, Гривко перейшов до «Астани» 2010 року з італійської команди Lampre.
За сім років українець брав участь у дев'яти гонках Світового туру (7 разів в Tour de France, по разу на Giro d'Italia та Vuelta).