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    Відразу сім футболістів «Вальядоліда» підозрюються в здачі матчу з «Валенсією»

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    Відразу сім футболістів «Вальядоліда» підозрюються в здачі матчу з «Валенсією»

    Гравці зробили ставки на матч в розмірі €10 тисяч

    Поліція продовжує розслідування щодо матчу 38-го туру іспанської Прімери «Вальядолід» - «Валенсія» (0:2), який відбувся 18 травня.

    Як повідомляє El Mundo, відразу сім футболістів команди-господаря поєдинку підозрюються в здачі гри.

    За інформацією слідства, гравці зробили ставки на матч в розмірі €10 тис. і повинні були отримати в два рази більше, якщо «Вальядолід» програв би в обох таймах, що в підсумку і сталося. Відзначається, що в змові були тільки самі футболісти і щодо керівництва клубів ніяких підозр немає.

    Нагадаємо, «Валенсія» завдяки перемозі гарантувала собі путівку в Лігу чемпіонів, а «Вальядолід» на той момент вже зберіг місце в Прімері.

    «Кажани», набравши 61 очко, фінішували на четвертому місці в турнірній таблиці першості. «Вальядолід» (41) зайняв 17-й рядок, випередивши «Жирону», яка вилетіла, на чотири очки.

    Джерело: Чемпионат.com

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