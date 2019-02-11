Вікторія Аазаренко розповіла, як народження дитини змінило її життя



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Вікторія Азаренко з сином Лео

«Я думала, що появи дитини - казка, але виявилося, що це не так»

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко розповіла, як змінилася її життя з появою дитини, а також висловила надію на те, що син буде займатися різними видами спорту. У грудні 2016 року колишня перша ракетка світу народила сина Лео.

«Я дуже рада, що стереотип про жінку в спорті був зруйнований. Ти можеш завести сім'ю і повернутися в теніс, граючи на високому рівні.

Я думала, що появи дитини - казка, але виявилося, що це не так. Однак це найкраще, що трапилося зі мною. Це нелегко, але я намагаюся знайти баланс. Я намагаюся бути хорошим прикладом.

Я впевнена, що теніс - це чудовий вид спорту, який вчить багатьох речей, які знадобляться в житті. Ти можеш отримати чимало цінних якостей. Я б хотіла, щоб Лео займався різними видами спорту і отримував різноманітні навички. Сподіваюся, у нього буде можливість пізнавати різні речі. Це моя мета як мами - надавати йому можливості для відкриттів, а йому залишиться лише зробити вибір», - сказала Азаренко в інтерв'ю офіційному сайту Кубка Федерації.

Варто зазначити, що у рейтингу WTA Азаренко займає 48-й рядок.