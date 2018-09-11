Вінниця прийняла відкритий чемпіонат з регбі на візках (відео)



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Перемогу у змаганні чотирьох колективів здобули регбісти з Житомира

Відкритий чемпіонат із регбі на візках відбувся у Вінниці.

Участь у змаганнях взяли спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату, інформує ТРК «Вінтера».

Окрім господарів майданчику, приїхали команди з Житомирської, Рівненської та Київської областей.

У підсумку перемогу у чемпіонаті здобула команда «Спарта» з Житомира, а друге місце здобув вінницький «Сокіл».

Зазначається, що в Україні немає Федерації регбі на візках, тому українські спортсмени не можуть виступати на міжнародних чемпіонатах.

Такими ж змаганнями, як кажуть організатори, намагаються привернути увагу Національного паралімпійського комітету України.