Франція розгромно виграла естафету на біатлонному Кубку світу. Україна в десятці



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Збірна Франції виграла в другого місця хвилину і 12 секунд Instagram Кентена Фійона-Майє

Без Йоганнеса Бьо норвежцям протистояти французькій збірній важко

Збірна Франції виграла класичну чоловічу естафету на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдинґу.

Емільєн Жаклен, Мартен Фуркад, Сімон Дестьйо і Кентен Фійон-Майє лідирували впродовж усієї гонки і не розгубили переваги до фінішу.

Перевага французів над норвежцями, які фінішували другими, склала хвилину і 12 секунд. Йоганнес Дале, Ерлен Бйонтеґор, Тар’єй Бьо і Ветле Крістіансен закрили мішені з десятьма додатковими набоями проти шести у суперників і це лише підкреслило перевагу «галльських півнів».

Нагадаємо, що лідер норвезької збірної Йоганнес Бьо пропускає етап у Рупольдинґу через те, що дружина подарувала йому первістка.

Третіми вперше в цьому сезоні стали австрійці. За них бігли Домінік Ландентінґер, Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер та Юліан Ебергард. Вони закрили мішені лишень із допомогою чотирьох додаткових набоїв.

Збірна України у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Антона Дудченка і Дмитра Підручного посіла восьме місце. Наша команда теж уникнула промахів, використавши при цьому шість додаткових пострілів.

Етап у Рупольдинґу завершать гонки переслідування, які відбудуться завтра, 19 січня. Жінки побіжать о 13:15 за київським часом, чоловіки – о 15:30.

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