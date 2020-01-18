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    Франція розгромно виграла естафету на біатлонному Кубку світу. Україна в десятці

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    Збірна Франції виграла в другого місця хвилину і 12 секунд - Франція розгромно виграла естафету на біатлонному Кубку світу. Україна в десятці
    Збірна Франції виграла в другого місця хвилину і 12 секунд
    Instagram Кентена Фійона-Майє

    Без Йоганнеса Бьо норвежцям протистояти французькій збірній важко

    Збірна Франції виграла класичну чоловічу естафету на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдинґу.

    Емільєн Жаклен, Мартен Фуркад, Сімон Дестьйо і Кентен Фійон-Майє лідирували впродовж усієї гонки і не розгубили переваги до фінішу.

    Перевага французів над норвежцями, які фінішували другими, склала хвилину і 12 секунд. Йоганнес Дале, Ерлен Бйонтеґор, Тар’єй Бьо і Ветле Крістіансен закрили мішені з десятьма додатковими набоями проти шести у суперників і це лише підкреслило перевагу «галльських півнів».

    Нагадаємо, що лідер норвезької збірної Йоганнес Бьо пропускає етап у Рупольдинґу через те, що дружина подарувала йому первістка.

    Третіми вперше в цьому сезоні стали австрійці.  За них бігли Домінік Ландентінґер, Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер та Юліан Ебергард. Вони закрили мішені лишень із допомогою чотирьох додаткових набоїв.

    Збірна України у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Антона Дудченка і Дмитра Підручного посіла восьме місце. Наша команда теж уникнула промахів, використавши при цьому шість додаткових пострілів.

    Етап у Рупольдинґу завершать гонки переслідування, які відбудуться завтра, 19 січня. Жінки побіжать о 13:15 за київським часом, чоловіки – о 15:30.

     Читайте також: Жіноча збірна України шостою фінішувала в естафеті Рупольдинґа
    біатлон Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Ветле-Сьястад Крістіансен Артем Тищенко Кентен Фійон-Майє Мартен Фуркад Юліан Ебергард Антон Дудченко Йоганнес Бьо Сімон Дестьйо Емільєн Жаклен Ерлен Бйонтеґор Йоганнес Дале Домінік Ландентінґер Сімон Едер Фелікс Ляйтнер
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