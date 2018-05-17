Вперше в історії Ліги чемпіонів УЄФА погодило публічний перегляд трансляції фіналу

26 травня близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані матч, в якому зійдуться «Ліверпуль» з «Реалом»

Друзі! Київ готується до великої спортивної події, яку прийматиме вперше, - фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І є приємна новина для футбольних вболівальників, які не потраплять на «Олімпійський»-:))).

УЄФА, вперше за історію Ліги чемпіонів, погодило публічний перегляд фінального матчу. І 26 травня, на Контрактовій площі в столиці, близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані матч, в якому зійдуться «Ліверпуль» з «Реалом». І відчути атмосферу великого футбольного свята!

Вже незабаром вулиці Києва заполонять фанати з Іспанії та Англії

А різні заходи, активності, символічні футбольні матчі відбуватимуться з 24 травня у містечку «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.

Мовою оригіналу Відчуття (не)безпеки. Запитання до поліції напередодні фіналу Ліги чемпіонів

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