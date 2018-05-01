  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Визначено бронзового призера жіночої Суперліги України з баскетболу

    Команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги
    БК «Рівне» - бронзовий призер української Суперліги серед жінок. У неймовірно напруженій серії з п'яти поєдинків міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному, п'ятому матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Розпочали матч команди
    • Сьогодні, 13:29
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги

    БК «Рівне» - бронзовий призер української Суперліги серед жінок.

    У неймовірно напруженій серії з п'яти поєдинків міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному, п'ятому матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Розпочали матч команди доволі рівно: у першій чверті трохи краще справи йшли у господарок паркету, які влучили свої кидки та пішли на першу перерву маючи в запасі три бали переваги над суперницями.

    В другій чверті власні швидкості ввімнкули вже гості зі сходу країни, які зусиллями Олександри Радулович зуміли вирівняти гру та за підсумками першої половини гри лідирувати 42:46.

    Вирішальною у грі стала третя десятихвилинка, яку відмінно відпрацювали рівнянки, дозволивши забити суперницям у своє кільце лише вісім балів - 18:8.

    У заключному періоді гості намагалися зачепитися за гру, проте команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги.

    Як відомо, чемпіоном жіночої Суперліги став «Київ-Баскет».

    Жіноча Суперліга

    Бронзова серія (до трьох перемог), п'ятий матч

    БК «Рівне» - «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ» 76:71

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ