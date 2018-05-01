Визначено бронзового призера жіночої Суперліги України з баскетболу
- Сьогодні, 13:29
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Команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги
БК «Рівне» - бронзовий призер української Суперліги серед жінок.
У неймовірно напруженій серії з п'яти поєдинків міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному, п'ятому матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Розпочали матч команди доволі рівно: у першій чверті трохи краще справи йшли у господарок паркету, які влучили свої кидки та пішли на першу перерву маючи в запасі три бали переваги над суперницями.
В другій чверті власні швидкості ввімнкули вже гості зі сходу країни, які зусиллями Олександри Радулович зуміли вирівняти гру та за підсумками першої половини гри лідирувати 42:46.
Вирішальною у грі стала третя десятихвилинка, яку відмінно відпрацювали рівнянки, дозволивши забити суперницям у своє кільце лише вісім балів - 18:8.
У заключному періоді гості намагалися зачепитися за гру, проте команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги.
Як відомо, чемпіоном жіночої Суперліги став «Київ-Баскет».
Жіноча Суперліга
Бронзова серія (до трьох перемог), п'ятий матч
БК «Рівне» - «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ» 76:71