Визначено бронзового призера жіночої Суперліги України з баскетболу

Команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги

БК «Рівне» - бронзовий призер української Суперліги серед жінок. У неймовірно напруженій серії з п'яти поєдинків міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному, п'ятому матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Розпочали матч команди



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Фото: ФБУ

Команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги

БК «Рівне» - бронзовий призер української Суперліги серед жінок.

У неймовірно напруженій серії з п'яти поєдинків міцнішими нерви виявилися саме у біло-червоних, які у фінальному, п'ятому матчі закрили серію перемогою та забрали бронзові нагороди до Рівного, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Розпочали матч команди доволі рівно: у першій чверті трохи краще справи йшли у господарок паркету, які влучили свої кидки та пішли на першу перерву маючи в запасі три бали переваги над суперницями.

В другій чверті власні швидкості ввімнкули вже гості зі сходу країни, які зусиллями Олександри Радулович зуміли вирівняти гру та за підсумками першої половини гри лідирувати 42:46.

Вирішальною у грі стала третя десятихвилинка, яку відмінно відпрацювали рівнянки, дозволивши забити суперницям у своє кільце лише вісім балів - 18:8.

У заключному періоді гості намагалися зачепитися за гру, проте команда з Рівного зуміла втримати перевагу та завоювати бронзу Суперліги.

Як відомо, чемпіоном жіночої Суперліги став «Київ-Баскет».

Жіноча Суперліга

Бронзова серія (до трьох перемог), п'ятий матч

БК «Рівне» - «Чайка-ДЮСШ-Бердянськ» 76:71