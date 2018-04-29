Визначився переможець жіночої Суперліги з баскетболу

«Київ-Баскет» вирвав перемогу - 82:79

26 квітня в Одесі визначився чемпіон України з баскетболу серед жінок. Ним став «Київ-Баскет», який виграв фінальну серію плей-офф у «ІнтерХіма». Третій матч в Одесі став найбільш напруженим у серії до трьох перемог. «ІнтерХім» після двох поразок у столиці вирішив нагадати, що саме він є єдиним клубом, який



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БК «Київ-Баскет». Фото: ФБУ

«Київ-Баскет» вирвав перемогу - 82:79

26 квітня в Одесі визначився чемпіон України з баскетболу серед жінок. Ним став «Київ-Баскет», який виграв фінальну серію плей-офф у «ІнтерХіма».

Третій матч в Одесі став найбільш напруженим у серії до трьох перемог. «ІнтерХім» після двох поразок у столиці вирішив нагадати, що саме він є єдиним клубом, який завдав єдиної поразки «Київ-Баскет» в сезоні, у фіналі Кубка України.

Підопічні Ірини Щипакіної добре почали гру, повели 4:0, але киянки не дали господаркам паркету піти у відрив. Більш того, за хвилину до завершення чверті гості вели +14, але точні кидки Карп і Сергєєвої скоротили відставання.

На початку другої десятихвилинки «ІнтерХім» відзначився знову - двічі потрапила з лінії штрафних Карп і потім відзначилася Мітіна. Ривок 9:0 зменшив відставання до -5. Було в цьому періоді тричі -4, але на перерву команди пішли за переваги гостей +9 - 42:33.

У третій чверті одеситки пішли ва-банк, і ближче до екватора після кидка Мусієнко скоротили відставання до мінімуму 45:46. Але відчуваючи, що «запахло смаженим» Київ-Баскет відірвався знову. Ротація складу дозволяла це зробити.

Втім, на початку четвертої чверті «ІнтерХім» повторив спробу наздогнати гостей і досяг мети, більш того, після влучних кидків Митіної і Мусієнко господині вийшли вперед 64:60. Боротьба загострилася, сили бралися невідомо звідки, команди по черзі виходили вперед. І все ж «Київ-Баскет» вирвав перемогу - 82:79.