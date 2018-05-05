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    Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

    Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою
    Воротар «Реалу» Кейлор Навас визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня в Лізі чемпіонів. У голосуванні на офіційному сайті УЄФА Навас набрав 55% голосів уболівальників. Ще 45% дісталося форварду «Ліверпуля» Садіо Мане. Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою і зробив 8 сейвів у матчі з
    • Сьогодні, 09:55
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    Кейлор Навас. Фото: Getty Images
    Кейлор Навас. Фото: Getty Images

    Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою

    Воротар «Реалу» Кейлор Навас визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня в Лізі чемпіонів.

    У голосуванні на офіційному сайті УЄФА Навас набрав 55% голосів уболівальників. Ще 45% дісталося форварду «Ліверпуля» Садіо Мане.

    Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою і зробив 8 сейвів у матчі з «Баварією», чим допоміг «Реалу» утримати вигідну нічию - 2:2.

    Всього на його рахунку 31-річного костариканця 10 матчів і 12 пропущених голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

    Також на цьому тижні ЛЧ «Ліверпуль» програв «Ромі» (2:4), але все одно вийшов у фінал ЛЧ. Садіо Мане в цьому матчі забив один гол.

    Фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві.

    Джерело: sportarena.com

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