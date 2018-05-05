Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою

Воротар «Реалу» Кейлор Навас визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня в Лізі чемпіонів. У голосуванні на офіційному сайті УЄФА Навас набрав 55% голосів уболівальників. Ще 45% дісталося форварду «Ліверпуля» Садіо Мане. Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою і зробив 8 сейвів у матчі з



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Кейлор Навас. Фото: Getty Images

Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою

Воротар «Реалу» Кейлор Навас визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня в Лізі чемпіонів.

У голосуванні на офіційному сайті УЄФА Навас набрав 55% голосів уболівальників. Ще 45% дісталося форварду «Ліверпуля» Садіо Мане.

Кейлор Навас у вівторок відзначився надійною грою і зробив 8 сейвів у матчі з «Баварією», чим допоміг «Реалу» утримати вигідну нічию - 2:2.

Всього на його рахунку 31-річного костариканця 10 матчів і 12 пропущених голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Також на цьому тижні ЛЧ «Ліверпуль» програв «Ромі» (2:4), але все одно вийшов у фінал ЛЧ. Садіо Мане в цьому матчі забив один гол.

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві.

Джерело: sportarena.com