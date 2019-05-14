Визначено виконавця гімну на фіналі Кубка України з футболу



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Трофей 15 травня розіграють «Шахтар» та «Інгулець»

У Запоріжжі 15 травня донецький «Шахтар» та першоліговий «Інгулець» з Петрового зіграють у фіналі Кубка України з футболу.

Традиційно поєдинок починатиметься загальним виконанням національного гімну. Цього року його виконавцем на «Славутич-Арені» буде українська співачка Barabanova.

«Я дуже вдячна долі за такий подарунок та шанс – виступити перед величезною аудиторією. Я не фанатка футболу, та коли перебуваю серед вболівальників, звичайно, мене охоплюють емоції. Насправді я дуже переживаю, мушу виправдати надію глядачів та слухачів. Це велика честь відкривати футбольний матч та ще й співати гімн України», - передає слова співачки Український футбол.

Початок матчу «Шахтар» - «Інгулець» о 21:00.