Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу

Українські клуби ХІТ та «Атлетік» зіграють у Лізі чемпіонів з футзалу

Клуби ХІТ та «Атлетік» представлятимуть Україну в наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Про це повідомляє «Главком».

ХІТ та «Атлетік» вийшли до фіналу плейоф Чемпіонату України, завдяки чому гарантували собі участь на міжнародній арені в наступному сезоні. У півфінальній серії київська команда з рахунком 3:0 обіграла «Сокіл» (Хмельницький). З таким самим рахунком «Атлетік» (Дніпро) переграв «Суху Балку».

Для команди з Дніпра участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів стане дебютною в історії клубу. А от для ХІТ це буде четверта кампанія на міжнародній арені.

Нагадаємо, Україна матиме два клуби у наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Сталося це за підсумками півфінальних поєдинків цьогорічного сезону турніру.

За результатами перших матчів Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів з футзалу визначилися дві команди, які розіграють трофей. Ними стали португальський «Спортінг» та чинний переможець турніру «Пальма», яка обіграла французький «Етуаль» у серії пенальті.

Саме через перемогу «Пальми» Україна зберегла представництво у два клуби на наступний розіграш Ліги чемпіонів з футзалу. Якби французька команда перемогла, то Україна ризикувала втратити одне місце в турнірі.

Для України це друга поспіль можливість заявити дві команди у Лігу чемпіонів з футзалу. У сезоні 2025/26 також виступили два українські клуби: ХІТ та «Київ Футзал» потрапили до однієї групи. До плейофу за результатами групової стадії пройшов ХІТ, який поступився саме «Пальмі» за сумою двох матчів (4:6).