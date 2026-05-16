Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
В елітному турнірі зіграють ХІТ та «Атлетік»
Клуби ХІТ та «Атлетік» представлятимуть Україну в наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Про це повідомляє «Главком».
ХІТ та «Атлетік» вийшли до фіналу плейоф Чемпіонату України, завдяки чому гарантували собі участь на міжнародній арені в наступному сезоні. У півфінальній серії київська команда з рахунком 3:0 обіграла «Сокіл» (Хмельницький). З таким самим рахунком «Атлетік» (Дніпро) переграв «Суху Балку».
Для команди з Дніпра участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів стане дебютною в історії клубу. А от для ХІТ це буде четверта кампанія на міжнародній арені.
Нагадаємо, Україна матиме два клуби у наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Сталося це за підсумками півфінальних поєдинків цьогорічного сезону турніру.
За результатами перших матчів Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів з футзалу визначилися дві команди, які розіграють трофей. Ними стали португальський «Спортінг» та чинний переможець турніру «Пальма», яка обіграла французький «Етуаль» у серії пенальті.
Саме через перемогу «Пальми» Україна зберегла представництво у два клуби на наступний розіграш Ліги чемпіонів з футзалу. Якби французька команда перемогла, то Україна ризикувала втратити одне місце в турнірі.
Для України це друга поспіль можливість заявити дві команди у Лігу чемпіонів з футзалу. У сезоні 2025/26 також виступили два українські клуби: ХІТ та «Київ Футзал» потрапили до однієї групи. До плейофу за результатами групової стадії пройшов ХІТ, який поступився саме «Пальмі» за сумою двох матчів (4:6).
