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Мальдера розповів, чи вийдуть Маліновський і Забарний у стартовому складі проти Данії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мальдера розповів, чи вийдуть Маліновський і Забарний у стартовому складі проти Данії
Андреа Мальдера: Технічні якості Маліновського допоможуть збірній
фото: УАФ

Головний тренер «синьо-жовтих» пояснив відсутність Андрія Луніна

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера прокоментував майбутній контрольний матч проти Данії. Про це повідомляє «Главком».

Для обох збірних це буде другий поєдинок у червневе міжнародне вікно. Збірна України у дебютній грі під керівництвом Андреа Мальдери обіграла Польщу (2:0), а Данія зіграла внічию з ДР Конго (0:0).

«Я б хотів, щоб команда продовжувала грати з таким настроєм та характером і, звичайно, продовжувала давати свій максимум. У спорті результат завжди важливий, але важливіший цей шлях. Звичайно, ми повинні дивитися в теперішнє та бачити, що хочемо отримати. Результат має бути наслідком якості нашої гри. Голова у гравців кипить після теоретичних занять. Вони великі молодці, слухають все, що я їм кажу.

Маліновський дуже цінний для нашої команди. Але він не є особливим від решти гравців, вони всі дуже важливі. Немає когось важливішого за іншого, тільки тому, що я з ним знайомий. Його технічні якості допомагатимуть нам у збірній. Дуже радий, що він приєднався до нас. Можу сказати, що Маліновський та Забарний гратимуть у стартовому складі.

Лунін? Андрій хотів приїхати, я з ним спілкувався телефоном. Він не має травм. Є деякі проблеми у його клубі, немає нічого серйозного, просто не співпали деякі деталі. Ми разом вирішили, що він не приїде. Йому, звісно, ​​було дуже шкода», – розповів Мальдера.

Товариська гра між збірними Данії та України відбудеться 7 червня в Оденсе. Початок матчу – о 19:30 за київським часом.

Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Нагадаємо, Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу. Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Малиновський Андрій Лунін Ілля Забарний Андреа Мальдера

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