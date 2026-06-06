«Дивіться матчі вдома». Трамп висловився про дорогі квитки на фінал НБА

Президент США планує відвідати третій матч серії у Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп прокоментував шалені ціни на квитки на матчі фінальної серії НБА між «Нью-Йорк Нікс» і «Сан-Антоніо Сперс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Мінімальна ціна на квиток на третій матч фінальної серії НБА складає 9,900 доларів. Гра відбудеться 9 червня в Нью-Йорку на домашній арені «Нікс» – «Медісон-сквер-гарден». Відомо, що Трамп планує відвідати цей поєдинок.

«Ви можете дивитися матчі вдома по телевізору. Дорогі квитки? Таке зараз життя. Частково матчі показують безплатно, є інтернет. Нині таке життя, що такі ціни. Звичайно, якщо команда досягає великого успіху, то не так просто потрапити на матч», – сказав Трамп.

Баскетболісти «Нікс» виграли два виїзні матчі фіналу і попереду в серії – 2:0.

Нагадаємо, у фіналі Західної конференції «Сан-Антоніо» обіграв чинного переможця турніру «Оклахому» – 4:3. А «Нью-Йорк» у вирішальному протистоянні Східної конференції здолав «Клівленд» – 4:0.

«Нью-Йорк» та «Сан-Антоніо» вдруге зіграють між собою у фінальній серії плейоф НБА. Вперше команди зустрічалися на цій стадії у 1999 році. Тоді сильнішим виявився «Сан-Антоніо».

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр разом з «Будучностю» став чемпіоном Чорногорії. Після перемоги в першому матчі фінальної серії над «Студентскі Центар» 104:81, «Будучность» виграла і виїзний матч 94:84, ставши чемпіоном Чорногорії.

Олександр Ковляр у фінальному матчі сезону відіграв 12 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/3 триочкові), віддав 1 передачу при 1 втраті та 1 фолі. Загалом в плейоф чемпіонату Чорногорії Ковляр в середньому набирав 9.0 очка, 2.3 підбирання, 5.7 передач за 21.3 хвилини.