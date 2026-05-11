Російський футзаліст відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з прапором РФ

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російський нападник лісабонського «Спортінга» Іван Чишкала відсвяткував перемогу у футзальній Лізі чемпіонів, обернувшись у прапор РФ. Про це повідомляє «Главком».

Фото гравця з прапором країни-агресора та кубком опублікувала пресслужба збірної Росії з футболу.

У неділю, 10 травня 2026 року, португальський клуб у фіналі Ліги чемпіонів обіграв іспанську «Пальму» з рахунком 2:0.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

