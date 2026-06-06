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Стала відома переможниця жіночого «Ролан Гаррос» 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стала відома переможниця жіночого «Ролан Гаррос» 2026
Мірра Андрєєва вперше в кар’єрі виграла «Ролан Гаррос»
Скріншот

Мірра Андрєєва перемогла сенсаційну фіналістку Маю Хвалінську

«Нейтральна» тенісистка Мірра Андрєєва перемогла в двох сетах представницю Польщі Маю Хвалінську і стала переможницею «Ролан Гаррос» 2026. Про це повідомляє «Главком».

На старті першого сету тенісистки розпочали з обміну геймами. Рівність зберігалася до рахунку 3:3, але після цього Андрєєвій вдалося перехопити ініціативу та завершити сет перемогою 6:3.

У другій партії Андрєєва здійснила ривок у п'ять виграних геймів поспіль. Після цього Хвалінська спробувала скоротити відставання, але в результаті сеті і зустріч завершилися перемогою «нейтральної» тенісистки.

«Ролан Гаррос» . Фінал. Жінки

  • Мая Хвалінська (Польща) – Мірра Андрєєва 3:6,2:6

Для Андрєєвої це перша перемога на «Ролан Гаррос» в кар'єрі. До цього тенісистка доходила максимум до півфіналу Грендслему.

У півфіналі «Ролан Гаррос» Андрєєва, яка є восьмою ракеткою світу, перемогла українку Марту Костюк. Хвалінська вийшла до фіналу завдяки перемозі над «нейтральною» тенісисткою Діаною Шнайдер.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті. За її словами, чимало геймів були рівними. Тож Костюк намагалася боротися за кожне очко.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. У наступній версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка підніметься на 12-те місце.

Теги: Ролан Гаррос теніс

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