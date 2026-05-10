Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі

Ілля Мандебура
Україна дебютує у футзалі на цьому рівні
фото: АФУ

Синьо-жовті будуть представлені у виді спорту, який відкриє змагальну програму форуму

Жіноча збірна України з футзалу здобула право виступити на Юнацьких Олімпійських іграх, які пройдуть у 2026 році в Дакарі. Про це повідомляє «Главком».

Склад учасників

Це досягнення дозволить українським спортсменкам віком до 17 років представити країну на першому в історії олімпійському форумі, що відбудеться на африканському континенті. Загалом у жіночому турнірі візьмуть участь вісім найсильніших збірних, відібраних від різних континентальних конфедерацій. Разом із Україною та господарем змагань Сенегалом, за нагороди боротимуться команди Італії, Ірану, Камеруну, Колумбії, Коста-Рики та Фіджі.

У чоловічому турнірі Україна не отримала квоту через правило, яке передбачає, що можна брати участь лише або в жіночому, або в чоловічому турнірі для країн, окрім Сенегалу. Там зіграють Афганістан, Марокко, Панама, Аргентина, Парагвай, Соломонові острови, Португалія та Сенегал.

Деталі футзального турніру

Офіційна церемонія жеребкування, яка визначить склад груп та турнірний шлях української команди, запланована на 21 травня в штаб-квартирі ФІФА у Цюриху. Безпосередньо футзальні змагання стартують 1 листопада 2026 року, причому саме жіночий турнір відкриватиме програму ігор у цій дисципліні.

Матчі прийматимуть сучасна «Дакар Арена» в Діамніадіо та спортивний комплекс «Іба Мар Діоп» у столиці Сенегалу. ФІФА наголошує на важливості цих турнірів для популяризації футзалу на світовій арені після його успішного дебюту на попередніх Юнацьких іграх у Буенос-Айресі. Усього в змаганнях візьмуть участь 160 молодих гравців, а фінальні поєдинки за золото, що відбудуться на головній арені країни 12 листопада, стануть завершальним аккордом футзальної програми Олімпіади. 

Нагадаємо, що жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 відібралася на юнацькі Олімпійські ігри 2026. Синьо-жовті отримали ліцензію завдяки рейтингу серед молодіжних збірних. Загалом на турнір відібралися 12 команд, які будуть розділені на чотири групи (у кожній по три збірні). На груповому етапі Україна U18 зіграє два матчі. Дві найкращі команди з кожної групи пройдуть до чвертьфіналів.

