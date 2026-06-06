Костюк дізналася суперницю на першому турнірі після успіху на «Ролан Гаррос»

Українка розпочне трав'яний сезон на турнірі WTA 500 в Лондоні

Друга ракетка України Марта Костюк дізналася ім'я першої суперниці на старті сезону на трав'яному покритті. Про це повідомляє «Главком».

У першом колі турніру WTA 500 в Лондоні Костюк зустрінеться з 17-річною британкою Мікою Стойсавлевіч, яка наразі посідає 288-ме місце в світовому рейтингу.

Британка вперше у своїй кар'єрі зіграє в основній сітці турніру WTA 500. До цього вона двічі потрапляла до списку учасниць Вімблдону, але обидва рази завершувала змагання вже у першому колі.

У випадку перемоги над Стойсавлевич Костюк в другому колі протистоятиме переможниці пари між чеською тенісисткою Марією Боузковою та однією з переможниць кваліфікації.

До старту турніру в Лондоні Костюк підходить на тлі найуспішнішої частини сезону в кар'єрі. Друга ракетка України стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, а також здобула 17 перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Серія українки перервалася у півфіналі «Ролан Гаррос», в якому вона в двох сетах поступилася «нейтральній» Міррі Андрєєвій.

Матчі основної сітки турніру WTA 500 в Лондоні пройдуть з 8 по 14 червня 2026 року.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті. За її словами, чимало геймів були рівними. Тож Костюк намагалася боротися за кожне очко.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. У наступній версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка підніметься на 12-те місце