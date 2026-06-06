«У нас дуже багато теоретичних занять». Яремчук розповів про роботу з Мальдерою

Форвард «синьо-жовтих» вважає, що новому тренеру потрібно дати час

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук розповів про тренування під керівництвом Андреа Мальдери та прокоментував майбутній контрольний матч проти Данії. Про це повідомляє «Главком».

Для обох збірних це буде другий поєдинок у червневе міжнародне вікно. Збірна України у дебютній грі під керівництвом Андреа Мальдери обіграла Польщу (2:0), а Яремчук забив один з голів нашої команди. Данія зіграла внічию з ДР Конго (0:0).

«Тренування в рідному місті? В першу чергу, хотів би сказати, що це дуже важливі акції, які відбуваються в Україні для наших вболівальників. Тому що вони хочуть нас побачити, діти хочуть взяти в нас автографи, поспілкуватися з нами.

Тому я вважаю, це важливо робити це частіше. Я радий, що вперше за 5 років це відбулося. Ми, футболісти, отримали від цього задоволення. Сподіваюсь, що вболівальники також.

Тренування під керівництвом Мальдери? У нас, дійсно, дуже багато теоретичних занять. Я вважаю, що футболісти отримують від цього задоволення. Ми дізнаємось про футбол з нового боку. Після 30 років я взнаю про футбол в таких деталях, що не міг собі уявити.

Всі футболісти навколо мене кажуть, що ми зараз проходимо процес адаптації з новим тренером, і це доволі цікаво. Але давайте не будемо з цього якусь велику подію робити, тому що тренеру потрібен час. Йому треба побудувати команду. Він це не може зробити за один, два або три матчі. В нього стислі терміни, він хоче дати нам багато інформації. Ми працюємо, слухаємо, виконуємо та дуже відповідально до цього ставимося», – розповів Яремчук.

Товариська гра між збірними Данії та України відбудеться 7 червня в Оденсе. Початок матчу – о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України, тренерський штаб та очільник УАФ Андрій Шевченко відвідали Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. У рамках збору Національної збірної в Україні гравці, тренерський штаб та президент УАФ Андрій Шевченко відвідали Військово-медичний клінічний центр Західного регіону (ВМКЦ ЗР) у Львові, щоб підтримати військовослужбовців, які отримали важкі поранення і зараз проходять лікування.