Збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Австралії у чвертьфіналі Чемпіонату світу

У складі української збірної у 1/4 фіналу Чемпіонату світу найрезультативнішою стала Міріам Уро-Ніле

Жіноча збірна України зазнала поразки в чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу з баскетболу 3х3, поступившись команді Австралії – 10:21. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Австралійки виграли підбирання та реалізували 6 дальніх атак, за рахунок чого отримали перевагу в цьому матчі. У нашої команди в цьому матчі лише два дальніх влучання в активі.

У складі української збірної найрезультативнішою стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала 5 очок, а також записала до активу 6 підбирань. У переможниць Марена Віттл до 8 очок додала 10 підбирань.

Цей матч став останнім для української збірної на турнірі. Наша команда, нагадаємо, посіла перше місце в групі, випередивши Францію, Литву, Японію та Канаду.

Чемпіонат світу 3х3. 1/4 фіналу

Австралія – Україна 21:10