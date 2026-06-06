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Збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Австралії у чвертьфіналі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Австралії у чвертьфіналі Чемпіонату світу
Україна завершила боротьбу на світовій першості
фото: ФІБА

У складі української збірної у 1/4 фіналу Чемпіонату світу найрезультативнішою стала Міріам Уро-Ніле

Жіноча збірна України зазнала поразки в чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу з баскетболу 3х3, поступившись команді Австралії – 10:21. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Австралійки виграли підбирання та реалізували 6 дальніх атак, за рахунок чого отримали перевагу в цьому матчі. У нашої команди в цьому матчі лише два дальніх влучання в активі. 

У складі української збірної найрезультативнішою стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала 5 очок, а також записала до активу 6 підбирань. У переможниць Марена Віттл до 8 очок додала 10 підбирань.

Цей матч став останнім для української збірної на турнірі. Наша команда, нагадаємо, посіла перше місце в групі, випередивши Францію, Литву, Японію та Канаду.

Чемпіонат світу 3х3. 1/4 фіналу

Австралія – Україна 21:10

  • Україна: Уро-Ніле 5, Ляшко 2. Філевич 2, Коваль 1.

 

Теги: баскетбол

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