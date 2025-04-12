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Українка увійшла до символічної збірної сезону баскетбольної Євроліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українка увійшла до символічної збірної сезону баскетбольної Євроліги
В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання
фото: ФБУ

Капітан збірної України Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної Євроліги

Жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

Також до першої команди потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман, які представляють «Фенербахче», Марія Конде з «УСК» , а також гравчиня турецького «Мурсіна» Ільяна Рупер. 

Нагадаємо, «Валенсія» поступилась турецькому Мерсіну в півфінальному матчі Фіналу шести та зіграє проти турецького «Фенербахче» в матчі за третє місце.

У складі «Фенербахче» Ягупова в сезоні 2022/23 вигравала жіночу Євролігу, раніше українку було двічі визнано MVP головного жіночого клубного турніру. 

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: Аліна Ягупова Євроліга баскетбол

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