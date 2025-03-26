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Гравець НБА Михайлюк у США провів зустріч з українськими ветеранами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гравець НБА Михайлюк у США провів зустріч з українськими ветеранами
Михайлюк провів зворушливу зустріч із земляками

Зустріч Михайлюка з українськими героями пройшла у неформальній обстановці

Український баскетболіст клубу НБА «Юта» Святослав Михайлюк провів зустріч з захисниками України, які проходять реабілітацію в США. Ветерани також відвідали гру «Юти» проти «Міннесоти» (102:128). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на батька баскетболіста Юрія Михайлюка.

«Честь і шана тим, хто і далі самовіддано боронить українську землю! А також тим, хто не може продовжити цю справу з огляду на отримані в боях важкі поранення. Усі вони потребую нашої допомоги і підтримки. Саме з цією метою Святослав Михайлюк, гравець баскетбольної команди NBA Юта Джаз, черговий раз долучився до такої справи. 17 березня 2025 року він забезпечив можливість групі українських воїнів, які з пораненнями різного ступеня тяжкості перебувають на реабілітації в м. Мінеаполіс (США), а також українцям-волонтерам, які допомагають там нашим героям, відвідати баскетбольний матч. А після його завершення український баскетболіст провів зворушливу зустріч із земляками. Тепле спілкування, подарунки, фотографування, позитивні емоції наповнили атмосферу заходу», – зазначив Юрій Михайлюк

Він також закликав триматися і вірити, що пекло для наших захисників на фронті, як і для всієї України, якнайшвидше закінчиться.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з Бостоном в минулому сезоні. Це сталось перед стартом виїзного матчу регулярного чемпіонату НБА його «Юти» проти «Бостон Селтікс» на «ТД-гарден».

На честь українця на великому екрані було показане невеличке триб'ют-відео, присвячене його виступам, а потім гравці «Селтікс» вручили Святославу перстень.

Українець взяв участь рівно в половині матчів регулярки: 41 матч, 4.0 очка, 1.2 підбирання та 38.9% реалізації кидків з гри. Найпам’ятнішою для Святослава в регулярці стала заключна гра перед плей-оф проти «Вашингтона», в якій українець отримав рекордні 37 хвилин ігрового часу, набрав 26 очок, реалізував 6 з 8 триочкових, а також записав до активу 5 підбирань та 5 передач, повторивши особистий рекорд результативності.

«Нарешті настав час, щоб я отримав перстень. Бачив нагородження інших гравців, дивився церемонію на старті сезону, але, безперечно, вручення мені особисто – дуже хвилюючий момент. Це було чудово. Мені здається, що парад – це один із тих досвідів, які не так уже й багато людей отримують – не так багато гравців, та й людей теж. Це було безумовно благословення. Мені пощастило бути його частиною, і я хотів би, щоб усі могли це відчути», – сказав Михайлюк.

Теги: Святослав Михайлюк НБА баскетбол війна

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