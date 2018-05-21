Визначилися 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19

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Ще шість місць в групах Ліги чемпіонів розіграють на стадії кваліфікації

Стали відомі 26 команд, які будуть в наступному сезоні грати в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Це «Барселона», «Атлетико», «Реал» Мадрид, «Валенсія» (всі - Іспанія), «Баварія», «Шальке», «Гоффенгайм», «Боруссія» Д (всі - Німеччина), «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем», «Ліверпуль» (всі - Англія), «Ювентус», «Наполі», «Рома», «Інтер» (всі - Італія), «ПСЖ», «Монако», «Ліон» (всі - Франція), «Локомотив», ЦСКА (обидва - Росія), «Порту» (Португалія), «Шахтар» (Україна), «Брюгге» (Бельгія), «Галатасарай» (Туреччина) і «Вікторія» ( Чехія).

Ще шість місць в групах Ліги чемпіонів розіграють на стадії кваліфікації.

«Динамо» стартує з третього раунду.

Матчі пройдуть орієнтовно в кінці липня - початку серпня.

Як відомо, півзахисник Сергій Рибалка повертається в «Динамо» після завершення оренди в турецькому «Сівасспорі».

Джерело: ua.tribuna.com