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    Визначилися 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19

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    Визначилися 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19

    Ще шість місць в групах Ліги чемпіонів розіграють на стадії кваліфікації

    Стали відомі 26 команд, які будуть в наступному сезоні грати в груповому етапі Ліги чемпіонів.

    Це «Барселона», «Атлетико», «Реал» Мадрид, «Валенсія» (всі - Іспанія), «Баварія», «Шальке», «Гоффенгайм», «Боруссія» Д (всі - Німеччина), «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем», «Ліверпуль» (всі - Англія), «Ювентус», «Наполі», «Рома», «Інтер» (всі - Італія), «ПСЖ», «Монако», «Ліон» (всі - Франція), «Локомотив», ЦСКА (обидва - Росія), «Порту» (Португалія), «Шахтар» (Україна), «Брюгге» (Бельгія), «Галатасарай» (Туреччина) і «Вікторія» ( Чехія).

    Ще шість місць в групах Ліги чемпіонів розіграють на стадії кваліфікації.

    «Динамо» стартує з третього раунду.

    Матчі пройдуть орієнтовно в кінці липня - початку серпня.

    Як відомо, півзахисник Сергій Рибалка повертається в «Динамо» після завершення оренди в турецькому «Сівасспорі».

    Джерело: ua.tribuna.com

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