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    «Динамо» повертає з Туреччини свого опорного півзахисника

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    Сергій Рибалка - «Динамо» повертає з Туреччини свого опорного півзахисника
    Сергій Рибалка

    Позиція опорного півзахисника була найбільш проблемною для «Динамо» в минулому сезоні

    Півзахисник Сергій Рибалка повертається в «Динамо» після завершення оренди в турецькому «Сівасспорі».

    28-річний футболіст перейшов в турецький чемпіонат у вересні минулого року і за цей час провів 22 матчі, забив один гол і зробив п'ять асистів.

    Контракт Рибалки з «Динамо» розрахований до літа 2019 року.

    Чи залишиться 28-річний футболіст в «Динамо» чи ні - покажуть тренувальні збори.

    Нагадаємо, що позиція опорного півзахисника була найбільш проблемною для «Динамо» в минулому сезоні.

    На ній пробувалися Сергій Сидорчук, Володимир Шепєлєв, Денис Гармаш і Віталій Буяльський, але ніхто до кінця не переконав Олександра Хацкевича, а Микита Корзун так і зовсім не виправдав очікувань.

    Як раніше повідомлялося, «Динамо» готове цього літа продати хавбека Дерліса Гонсалеса.

    Джерело: Динамоманія

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