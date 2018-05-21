«Динамо» повертає з Туреччини свого опорного півзахисника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Рибалка

Позиція опорного півзахисника була найбільш проблемною для «Динамо» в минулому сезоні

Півзахисник Сергій Рибалка повертається в «Динамо» після завершення оренди в турецькому «Сівасспорі».

28-річний футболіст перейшов в турецький чемпіонат у вересні минулого року і за цей час провів 22 матчі, забив один гол і зробив п'ять асистів.

Контракт Рибалки з «Динамо» розрахований до літа 2019 року.

Чи залишиться 28-річний футболіст в «Динамо» чи ні - покажуть тренувальні збори.

Нагадаємо, що позиція опорного півзахисника була найбільш проблемною для «Динамо» в минулому сезоні.

На ній пробувалися Сергій Сидорчук, Володимир Шепєлєв, Денис Гармаш і Віталій Буяльський, але ніхто до кінця не переконав Олександра Хацкевича, а Микита Корзун так і зовсім не виправдав очікувань.

Як раніше повідомлялося, «Динамо» готове цього літа продати хавбека Дерліса Гонсалеса.

Джерело: Динамоманія