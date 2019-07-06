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    Померла дворазова чемпіонка світу з баскетболу

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    Раміля Салімова під час матчу чемпіонату СССР-1962 - Померла дворазова чемпіонка світу з баскетболу
    Раміля Салімова під час матчу чемпіонату СССР-1962
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    Равіля Прокопенко прожила 78 років

    Дворазова чемпіонка світу (1964, 1967), чотириразова чемпіонка Європи (1962, 1964, 1966, 1968) баскетболістка Равіля Прокопенко (Салімова) померла 3 липня в Ташкенті у  77-річному віці.

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    Равіля Салімова народилася 8 серпня 1941 року в Шурчинському районі Сурхандар’їнської області. Незважаючи на численні запрошення грати в іменитіших клубних командах СССР, вона залишалася вірною своїм ташкентському «Мехнату» і СКІФу. Після завершення діяльності в професійному спорті Равіля Салімова передавала свою багатющу майстерність вихованцям дитячих і юнацьких спортивних шкіл Узбекистану.

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