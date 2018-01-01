Визначилися перші чвертьфінальні пари футзального Євро

4 лютого визначаться остаточні пари, які будуть грати в чвертьфіналі Євро-2018

Закінчилися матчі в групах А і В, за результатами яких стали відомі команди, які вийшли в чвертьфінал, а також команди, які закінчили боротьбу на турнірі. Група А У групі А останнє місце сенсаційно дісталося Італії, для якої це перший виліт на стадії групового етапу в історії Євро. Італійці зіграли внічию з сербами (1:1), а також мінімально



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Збірна Словенії з футзалу. Фото: facebook.com/UEFAfutsal

4 лютого визначаться остаточні пари, які будуть грати в чвертьфіналі Євро-2018

Закінчилися матчі в групах А і В, за результатами яких стали відомі команди, які вийшли в чвертьфінал, а також команди, які закінчили боротьбу на турнірі.

Група А

У групі А останнє місце сенсаційно дісталося Італії, для якої це перший виліт на стадії групового етапу в історії Євро. Італійці зіграли внічию з сербами (1:1), а також мінімально поступилися словенцям (1:2). Так як матч між Словенією і Сербією закінчився внічию (2:2), перше місце дісталося саме господарям турніру (завдяки перемозі над італійцями), а серби фінішували другими в групі.

Для Словенії це тільки другий вихід з групи на Євро в історії, а Сербія виходить до чвертьфіналу вже в четвертий раз. При цьому на останньому чемпіонаті Європи серби навіть дійшли до півфіналу, зайнявши четверте підсумкове місце.

Група В

У групі В перше місце несподівано дісталося Казахстану, який легко розібрався з Польщею (5:1) і втримав нічию в матчі з Росією (1:1). Росіяни осоромилися з поляками (1:1) в першому матчі на турнірі, через що посіли друге місце. Польща фінішувала третьою і вилетіла з чемпіонату Європи.

Для Росії це дев'ятий вихід з групи на Євро (тільки в 2003 році росіяни не зуміли подолати стартовий раунд), а Казахстан вдруге поспіль долає груповий етап. На Євро-2016 Росія зайняла друге місце, а Казахстан - третє.

Групи С і D

Ще два чвертьфінали сформуються за підсумками вирішальних матчів груп С і D. Вже відомо, що з групи С в чвертьфінал вийшли Португалія та Україна, а з групи D - Азербайджан. Другим чвертьфіналістом від групи D, швидше за все, стане Іспанія, якій для виходу з групи треба не програти азербайджанцям з різницею в 2 і більше м'ячі.

Джерело: sportarena.com