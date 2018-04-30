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    Визначилися суперники збірної України з хокею на майбутньому чемпіонаті світу у дивізіоні IВ

    Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців
    У 2019 му році національна збірна України знову зіграє в Дивізіоні IB чемпіонату світу. Це третій за рангом турнір світової першості в ієрархії Міжнародної федерації хокею (IIHF). Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців. Отже, в Дивізіоні IB крім збірної України в наступному році
    • Сьогодні, 18:04
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    Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців

    У 2019 му році національна збірна України знову зіграє в Дивізіоні IB чемпіонату світу.

    Це третій за рангом турнір світової першості в ієрархії Міжнародної федерації хокею (IIHF).

    Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців.

    Отже, в Дивізіоні IB крім збірної України в наступному році виступлять: невдаха турніру в Дивізіоні IA збірна Польщі, переможець чемпіонату світу в Дивізіоні IIA команда Нідерландів, а також збірні Японії, Естонії та Румунії.

    Зазначимо, що наша національна команда вперше не змогла повернутися до Дивізіону IA з першої спроби після вильоту з нього.

    На чемпіонаті світу в литовському Каунасі українці фінішували четвертими.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат світу хокей
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