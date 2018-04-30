Визначилися суперники збірної України з хокею на майбутньому чемпіонаті світу у дивізіоні IВ
- Сьогодні, 18:04
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Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців
У 2019 му році національна збірна України знову зіграє в Дивізіоні IB чемпіонату світу.
Це третій за рангом турнір світової першості в ієрархії Міжнародної федерації хокею (IIHF).
Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців.
Отже, в Дивізіоні IB крім збірної України в наступному році виступлять: невдаха турніру в Дивізіоні IA збірна Польщі, переможець чемпіонату світу в Дивізіоні IIA команда Нідерландів, а також збірні Японії, Естонії та Румунії.
Зазначимо, що наша національна команда вперше не змогла повернутися до Дивізіону IA з першої спроби після вильоту з нього.
На чемпіонаті світу в литовському Каунасі українці фінішували четвертими.
Джерело: xsport.ua