Визначився найкращий волейболіст України 2025 року

Вдруге поспіль лауреатом опитування став капітан збірної України

31-річний блокуючий польської «Варшави» і національної команди України Юрій Семенюк став найкращим гравцем України 2025 року. Такі підсумки референдуму, проведеного спільно Федерацією волейболу України і Sport.ua, інформує «Главком».

В опитуванні взяла участь рекордна кількість голосувальників – загалом 100: по 25 відомих експертів, тренерів і капітанів національних збірних та клубів Супер-, вищої і першої ліг чемпіонату України, а також журналістів, які висвітлюють волейбольну тематику. За кожне перше місце гравець отримував по 5 очок, за друге – по 3, за третє – по одному.

За підсумками поіменного голосування була визначені 12 найкращих, серед яких в опитуванні на Telegram-каналі ФВУ своїх фаворитів обирали вболівальники. Їх проголосувало 4226. Найбільше голосів отримав лідер італійської «Перуджі» Олег Плотницький, який за підсумками інтернет-голосування заробив 30 балів до загальної скарбнички. Дмитро Янчук за друге місце від уболівальників записав до активу 20 балів, Василь Тупчій за третє – 10.

У підсумку вийшло, що відразу двоє претендентів на перемогу – Дмитро Янчук та Василь Тупчій – набрали рівну суму балів. Янчука опинився вище, бо його на перше місце ставили більше респондентів – 21, тоді як Тупчія – 16.

А Юрій Семенюк тим часом визнаний найкращим волейболістом України вдруге поспіль. Його до трійок найкращих включили найбільше голосувальників – 63, причому 29 поставили капітана національної команди на перше місце. Семенюк переміг в окремих рейтингах експертів і капітанів, тоді як у тренерів перше місце посів Тупчій, у журналістів – Янчук, у вболівальників – Плотницький.

Юрій Семенюк провів гарний 2025-й. Його «Варшава» попередній сезон польської Плюс-Ліги завершила на третьому місці, а в поточному ділить лідерство з «Любліном». У прем’єрній для клубу Лізі чемпіонів «Варшава» дійшла до чвертьфіналу, де поступилася на «золотому» тай-брейку турецькому «Галкбанку». А влітку Семенюк став головною зіркою збірної України в першій у її історії Лізі націй. Наша команда зупинилася в кроці від плей-оф, ставши дев’ятою, а капітан за статистикою став найкращим блокуючим турніру.

Загальні підсумки голосування за найкращого волейболіста України

Юрій Семенюк («Варшава», Польща) – 225 (29 перших місць – 23 других – 11 третіх)

2. Дмитро Янчук («Епіцентр-Подоляни» / «Панатінаїкос», Греція) – 176 (21 – 12 – 15) + 20 очок від уболівальників

3. Василь Тупчій («Барком-Кажани») – 176 (16 – 23 – 17) + 10

4. Олег Плотницький («Перуджа», Італія) – 148 (17 – 10 – 2) + 30

5. Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни») – 59 (5 – 8 – 10)

6. Олександр Бойко («Епіцентр-Подоляни») – 24 (1 – 4 – 7)

7. Володимир Сидоренко («Епіцентр-Подоляни») – 20 (2 – 1 – 7)

8. Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни») – 17 (0 – 5 – 2)

9. Ілля Ковальов («Барком-Кажани») – 16 (1 – 2 – 5)

10. Михайло Якушенко («МХП-Ладижин») – 9 (1 – 1 – 1)

10. Віталій Сухінін («Поліція охорони» / «Решетилівка») – 9 (1 – 1 – 1)

12. Микола Рудницький («Житичі-Полісся») – 9 (0 – 2 – 3)

13. Дмитро Жорняк («Бахмут-ШВСМ») – 6 (1 – 0 – 1)

14. Денис Попов («Боярка») – 5 (1 – 0 – 0)

14. Микита Лубан («Житичі-Полісся» / «Епіцентр-Подоляни») – 5 (1 – 0 – 0)

14. Нік Сотник («Решетилівка») – 5 (1 – 0 – 0)

14. Юрій Матвієнко («Контінетал») – 5 (1 – 0 – 0)

18. Данило Уривкін («Епіцентр-Подоляни») – 3 (0 – 1 – 0)

18. Станіслав Залісько («Бахмут-ШВСМ» / «Локомотив-1945») – 3 (0 – 1 – 0)

18. Сергій Міщенко («МХП-Ладижин» / «Епіцентр-Подоляни») – 3 (0 – 1 – 0)

18. Олександр Нонін («Решетилівка-2») – 3 (0 – 1 – 0)

18. Руслан Черватюк («Епіцентр-Подоляни»-Збірна U20) – 3 (0 – 1 – 0)

23. Юрій Синиця («Спортінґ», Португалія) – 2 (0 – 0 – 2)

23. Євген Бойко («Решетилівка») – 2 (0 – 0 – 2)

23. Віктор Шаповал («Житичі-Полісся» / «Епіцентр-Подоляни») – 2 (0 – 0 – 2)

26. Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Андрій Стороженко («Контінентал») – 1 (0 – 1 – 0)

26. Євген Гонтаровський («Бахмут-ШВСМ») – 1 (0 – 0 – 1)

26. В’ячеслав Колтко («Решетилівка-2») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Денис Копич («Буревісник-ШВСМ» / «Контінентал») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Валерій Тодуа («Бендзин», Польща / «Бенфіка», Португалія) – 1 (0 – 0 – 1)

26. Горден Брова («Житичі-Полісся» / «Локомотив-1945») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Володимир Остапенко («Локомотив»-Збірна Харківщини / «Решетилівка») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Едуард Штерик («Епіцентр-Подоляни»-Збірна U20) – 1 (0 – 0 – 1)

26. Ілля Поліщук («МХП-Ладижин») – 1 (0 – 0 – 1)

26. Андрій Челеняк («Епіцентр-Подоляни»-Збірна U20) – 1 (0 – 0 – 1)

26. Юрій Галущак («Булава») – 1 (0 – 0 – 1)

Нагадаємо, клуб «Епіцентр-Подоляни» пройшов до 1/8 фіналу Кубка виклику CEV.