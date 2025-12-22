Плотницький втретє став переможцем Клубного чемпіонату світу

Плотницький цього року завершив кар'єру в збірній, посилаючись на проблеми з керівництвом

Екскапітан української збірної продовжує підкорювати клубний волейбол

Український волейболіст Олег Плотницький додав до своєї колекції чергову престижну нагороду, здобувши перемогу на клубному чемпіонаті світу 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Колишній лідер національної збірної України виборов титул у складі італійського гранда «Перуджа». У фінальному протистоянні європейський колектив зустрівся з японським клубом «Осака Блутеон». Попри те, що на груповому етапі боротьба між цими суперниками завершилася лише на тайбрейку, вирішальний матч виявився менш тривалим, хоча й надзвичайно напруженим.

Італійці домінували протягом перших двох партій, впевнено вигравши їх з рахунком 25:20 та 25:21. Справжня драма розгорнулася у третьому сеті, де японські волейболісти тривалий час лідирували та були близькі до того, щоб скоротити відставання за партіями. Проте «Перуджа» продемонструвала характер, зрівнявши рахунок у критичний момент, і врешті вирвала перемогу на «більше-менше» з результатом 29:27.

Олег Плотницький приніс своїй команді шість пунктів. Зокрема, українцю вдалося реалізувати чотири результативні атаки, а також відзначитися одним блоком та одним ейсом. Найкращим снайпером матчу став його партнер по команді Віссам Бен Тара.

Для «Перуджи» це вже третя перемога на світовому рівні за останні чотири роки (після успіхів у 2022 та 2023 роках), що дозволило італійцям посісти одноосібне третє місце за кількістю титулів в історії турніру. Плотницький був безпосереднім учасником усіх трьох чемпіонських кампаній. Загалом цей трофей став для Олега вже дванадцятим у формі італійського клубу. Окрім світових звитяг, у його послужному списку також значиться перемога в Лізі чемпіонів сезону 2024/25.

