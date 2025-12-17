Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу

Волейболістка продемонструвала чудову надійність у декількох аспектах гри

Українська зв'язуюча Дар'я Шаргородська продемонструвала видатний індивідуальний виступ на жіночому клубному чемпіонаті світу з волейболу, що завершився в Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

Попри те, що її команда, казахстанський «Жетису», посіла останнє місце в групі, особисті показники українки вивели її в число світових лідерок турніру. Шаргородська стала єдиною представницею України на майданчику, адже її колега Каріна Денисова пропускала змагання через травму, а українські клуби не представлені на такому рівні, та зуміла довести свою спроможність конкурувати з найкращими гравчинями планети.

Свою найкращу гру Шаргородська провела проти бразильського «Озаску», де не лише будувала атаки, а й сама активно здобувала очки. У цьому матчі вона заробила 9 балів, показавши універсальність: 3 очки в атаці, 4 результативні блоки та 2 ейси.

Проте найбільш вражаючими є досягнення Дар'ї в підсумкових рейтингах турніру. У списку найкращих зв'язуючих вона посіла четверте місце, виконавши 104 успішні передачі. За статистикою, вона здійснювала в середньому 34,67 успішних пасів за матч, що є найвищим середнім показником серед усіх гравчинь турніру, включно з зірковими Йоанною Волош та Маєю Огнєнович. Загалом українка здійснила 289 спроб пасу з відсотком успішності 35,99%, що відповідало рівню команд-лідерок.

Окрім майстерності в розіграші атак, Шаргородська продемонструвала агресивну гру на подачі. Вона посіла друге місце у рейтингу найкращих подавальниць усього чемпіонату. На її рахунку 6 ейсів та 4 помилки при 48 спробах, що в середньому становить 2 подачі на виліт за матч. Її ефективність дозволила їй поступитися лише лідерці «Скандіччі», ексросіянці Катерині Антроповій.

