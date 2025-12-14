«Епіцентр-Подоляни» пройшов до 1/8 фіналу Кубка виклику CEV

Український волейбольний клуб впевнено здолав опір сербських суперників

Чинний чемпіон України з волейболу, «Епіцентр-Подоляни», успішно подолав 1/16 фіналу Кубка виклику Європейської конфедерації волейболу, двічі обігравши сербську команду «Караджордже Топола». Про це повідомляє «Главком».

У першій грі, яка відбулася 10 грудня в Тополі, команда з Городка здобули впевнену перемогу із загальним рахунком 3:1 за сетами (25:22, 25:21, 23:25, 25:20). Український клуб потужно стартував, вигравши дві партії поспіль, хоча сербам вдалося взяти третій сет. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став українець Данило Уривкін, який приніс команді 21 очко.

Матч-відповідь відбувся наступного ж дня. У ньому «Епіцентр-Подоляни» закріпили свій успіх, закінчивши його «сухою» перемогою з рахунком 3:0 (25:16, 25:14, 25:23). Український колектив домінував з самого початку, особливо в другій партії, де завдяки серії з восьми очок вийшов вперед. У третьому сеті на майданчик вийшли молоді гравці клубної академії, що, однак, не завадило команді завершити матч перемогою. Найрезультативнішими гравцями матчу-відповіді стали догравальник Олександр Наложний та центральний блокуючий Артем Смоляр (по 9 очок).

Завдяки цим двом перемогам «Епіцентр-Подоляни» вийшли до 1/8 фіналу Кубка виклику, де зустрінуться з переможцем пари між кіпрським «Пафосом» та грецьким ПАОКом. Матч-відповідь між суперниками відбудеться 7 січня 2026 року, після чого стане відомо, з ким саме українці боротимуться за вихід до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що президент Європейської конфедерації волейболу Роко Сікіріч здійснив візит до України 23 листопада, відвідавши домашнє для «Епіцентра» місто Городок на Хмельниччині. Його приїзд був приурочений до фінального матчу чоловічого Суперкубка України-2025. У цьому вирішальному поєдинку основна команда «Епіцентр-Подоляни» впевнено здобула перемогу над молодіжним складом «Епіцентр-Подоляни – Збірна України U-20» з рахунком 3:0 (25:17, 25:18, 25:15), тим самим втретє поспіль завоювавши трофей.