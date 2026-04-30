Визначився володар баскетбольного Кубку Європи

glavcom.ua
Святослав Василик
Іспанський «Більбао» вдруге став переможцем Кубку Європи ФІБА
фото: БК Більбао

«Більбао» обіграв за сумою двох фінальних матчів ПАОК

Іспанський «Більбао» обіграв у фіналі Кубка Європи ФІБА грецький ПАОК і вдруге став переможцем турніру. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Перший матч між цими командами відбувся в Греції, де ПАОК практично весь матч був попереду, але не зміг створити великий відрив і виграв лише з +6 – 79:73.

Баскам потрібно було відіграти цей гандикап вдома, але в першій половині матчу контролювали гру гості, які більшість часу були попереду. Віднайти себе «Більбао» зумів наприкінці другої чверті, коли вперше в матчі вийшов уперед і на велику перерву пішов лідером – 43:41.

У третій чверті господарі зробили ривок 10:0 і відірвалися на відстань 14 очок – 67:53. Після цього вони спокійно втримали потрібну їм перевагу й здобули перемогу, як в матчі – 89:74, так і загалом у фіналі – 162:153.

Кубок Європи ФІБА. Фінал

  • ПАОК – «Більбао» 79:73 (16:13, 27:22, 17:18, 19:20)
  • «Більбао» – ПАОК 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17)

Найціннішим гравцем фіналу (MVP) став Даррун Гілліард з «Більбао», який у середньому набирав 17,5 очка та віддавав 3,5 результативні передачі за два матчі. У другій грі він записав до активу 16 очок і 5 передач.

«Більбао» став першим клубом в історії, який двічі здобув трофей Кубка Європи ФІБА та ще й зробив це поспіль. Що цікаво, у попередньому сезоні він теж обіграв ПАОК – 154:149.

Єврокубок ФІБА є четвертим за силою турніром Європи. Український «Дніпр»о грав у кваліфікації, але не зумів потрапити в основний етап.

Нагадаємо, «Дніпро» переміг «Київ-Баскет» (78:70) у стартовому поєдинку фінальної серії плейоф чемпіонату України сезону 2025/26.

