Михайлюк провів результативний поєдинок у НБА

Святослав вийшов із лави запасних і відіграв 23 хвилини, за які набрав 17 очок

Українець Святослав Михайлюк повернувся до ротації «Юти» на матч із діючим чемпіоном НБА «Оклахомою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Клуб Михайлюка на виїзді програв з рахунком 111:146.

Святослав вийшов із лави запасних і відіграв 23 хвилини, за які набрав 17 очок (5/14 триочкові, 1/2 двоочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втратах і 1 фолі.

Для Святослава 17 очок – другий найкращий показник у 2026-му. 3 лютого 2026 року проти «Торонто» він здобув 18 очок.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)