«Дніпро» обіграв «Київ-Баскет» і повів у фінальній серії баскетбольної Суперліги

«Дніпро» виграв у «Київ-Баскет» перший матч фінальної серії

Клуб з Дніпра переміг з рахунком 78:70

«Дніпро» переміг «Київ-Баскет» (78:70) у стартовому поєдинку фінальної серії плейоф чемпіонату України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Протягом сезону команди зустрічалися чотири рази. У регулярному чемпіонаті двічі сильнішим був «Дніпро» та одного разу «Київ-Баскет». Також кияни перемогли дніпрян у півфіналі Кубка України, де в підсумку вибороли трофей.

Перший поєдинок фінальної серії завершився з перевагою господарів у вісім очок. «Дніпро» забезпечив собі лідерство вже у першій чверті, вигравши – 25:16. У другій десятихвилинці «Київ-Баскет» трохи скоротив відставання. Однак, після великої перерви господарі відновили комфортну перевагу і у підсумку перемогли – 78:70. «Дніпро» вийшов вперед у серії – 1:0.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник «Київ Баскет» Єгор Сушкін (18 очок + 3 підбирання + 7 передач). Найбільший вклад у перемогу дніпрян вніс захисник Михайло Горобченко (17 очок + 3 підбирання + 5 передач).

Баскетбол. Суперліга. Фінал. Перший матч

«Дніпро» – «Київ-Баскет» 78:70 (25:16, 19:22, 15:15, 19:17)

Фінальна серія Суперліги триває до двох перемог однієї з команд. Наступна зустріч команд відбудеться 30 квітня. Початок гри – о 18:15.

Нагадаємо, «Дніпро» здолав у плейоф «Черкаські Мавпи» та БК «Рівне» з однаковим рахунком у серіях 2:0.

«Київ-Баскет» у чвертьфіналі вибив БК «Запоріжжя» (2:0), а у півфінальній серії переграв «Харківських Соколів» з рахунком 2:1.