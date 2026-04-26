Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дніпро» обіграв «Київ-Баскет» і повів у фінальній серії баскетбольної Суперліги

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ФБУ

Клуб з Дніпра переміг з рахунком 78:70

«Дніпро» переміг «Київ-Баскет» (78:70) у стартовому поєдинку фінальної серії плейоф чемпіонату України сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Протягом сезону команди зустрічалися чотири рази. У регулярному чемпіонаті двічі сильнішим був «Дніпро» та одного разу «Київ-Баскет». Також кияни перемогли дніпрян у півфіналі Кубка України, де в підсумку вибороли трофей.

Перший поєдинок фінальної серії завершився з перевагою господарів у вісім очок. «Дніпро» забезпечив собі лідерство вже у першій чверті, вигравши – 25:16. У другій десятихвилинці «Київ-Баскет» трохи скоротив відставання. Однак, після великої перерви господарі відновили комфортну перевагу і у підсумку перемогли – 78:70. «Дніпро» вийшов вперед у серії – 1:0.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник «Київ Баскет» Єгор Сушкін (18 очок + 3 підбирання + 7 передач). Найбільший вклад у перемогу дніпрян вніс захисник Михайло Горобченко (17 очок + 3 підбирання + 5 передач).

Баскетбол. Суперліга. Фінал. Перший матч

«Дніпро» – «Київ-Баскет» 78:70 (25:16, 19:22, 15:15, 19:17)

Фінальна серія Суперліги триває до двох перемог однієї з команд. Наступна зустріч команд відбудеться 30 квітня. Початок гри – о 18:15.

Нагадаємо, «Дніпро» здолав у плейоф «Черкаські Мавпи» та БК «Рівне» з однаковим рахунком у серіях 2:0.

«Київ-Баскет» у чвертьфіналі вибив БК «Запоріжжя» (2:0), а у півфінальній серії переграв «Харківських Соколів» з рахунком 2:1.

Теги: БК Київ-Баскет БК Дніпро баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua