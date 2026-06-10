«Манчестер Юнайтед» попрощався з трьома коштовними футболістами

Джейдон Санчо так і не освоївся на «Олд Траффорд»

Керівництво клубу вирішувало не продовжувати контракти з низкою виконавців

Англійський «Манчестер Юнайтед» підтвердив відхід оборонця Тайрелла Маласії, півзахисника Каземіро та крайнього нападника Джейдона Санчо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Це тріо покине «Олд Траффорд» у статусі вільних агентів. Їхні контракти були розраховані до 30 червня. Нові договори менеджмент МЮ гравцям так і не запропонував.

Санчо «Манчестер Юнайтед» підписав перед сезоном 2021/22, а Маласія і Каземіро приєдналися до манкуніанців наступного літа. За трьох виконавців МЮ заплатив 170,65 млн євро. Проте, проявити себе в команді зумів лише досвідчений бразилець. Каземіро провів 160 матчів за «червоних дияволів» і завоював із командою Кубок Англії та Кубок ліги.

Натомість Санчо за час на контракті з МЮ встиг з'їздити в оренди до «Боруссії» з Дортмунда, лондонського «Челсі» та бірмінгемської «Астон Вілли». Статистика в кампанії 2025/26 у складі «вілланів» – 39 поєдинків у всіх турнірах (один гол, три асисти).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.