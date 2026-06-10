«Ювентус» відхилив шалену пропозицію з чемпіонату Англії – ЗМІ

Англійський гранд намагався придбати лідера «Старої синьйори»

Туринський «Ювентус» відмовився продати нападника Кенана Їлдиза в лондонський «Арсенал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

«Каноніри» були готові зробити зірочку Серії A найдорожчим турецьким футболістом в історії. Чемпіон Англії запропонував за Їлдиза 100 млн євро. «Юве» не продаватиме вінгера за жодну суму.

Їлдиз приєднався до лав «бянконері» влітку 2022 року. «Ювентус» зміг переманити турка з юнацької команди мюнхенської «Баварії». З тих пір нападник відіграв три сезони за туринців на дорослому рівні.

Їлдиз у нинішній кампанії зіграв 47 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 голів і 10 результативних передач. Контракт турецького вінгера з «Юве» розрахований до літа 2030 року.

До слова, функціонер італійського «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Раніше «россонері» звільнили Массіміліано Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.