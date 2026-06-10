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Волейбольна збірна України програла Японії на старті чоловічої Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна України програла Японії на старті чоловічої Ліги націй
«Синьо-жовті» зазнали невдачі на старті змагань
фото: Volleyball World

«Синьо-жовті» не впоралися з викликом

Національна команда України з волейболу програла збірній Японії (0:3) стартовий матч Ліги націй-2026. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Рауля Лосано були конкурентними в кожному з трьох сетів. Зокрема, в першій партії «синьо-жовті» відіграли відставання на п'ять пунктів. До фінального відрізку команди прийшли майже на рівних (20:21), та японські волейболісти таки дотиснули українців.

У другому сеті сценарій був дзеркальним. Цього разу збірна України створила невеликий гандикап, але розгубила його під завісу партії. Зрештою, на фініші Японія «привезла» команді Лосано чотири пункти переваги.

Нарешті третій сет ознаменувався гойдалками. Лідер кілька разів змінювався, та зачепитися за камбек «синьо-жовтим» не судилося. Збірна України відстала на три очки та зазнала першої поразки в турнірі.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки

Україна – Японія – 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше догравальник Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: волейбол Збірна України Ліга націй

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