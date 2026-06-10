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Ковтун замінила Коваль у жіночій збірній України з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ковтун замінила Коваль у жіночій збірній України з баскетболу 3х3
Ковтун викликана у збірну замість Коваль, яка через пошкодження вимушена була повернутись до США

13-14 червня збірна України виступить на етапі Жіночої серії 3х3 у Відні

Українська центрова Анастасія Ковтун була довикликана до національної збірної України з баскетболу 3х3 на збір в Каунасі перед участю у Жіночій серії 3х3 та кваліфікацією на Чемпіонат Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковтун замінить Катерину Коваль, яка через пошкодження вимушена була повернутись до США.

Анастасія Ковтун вже прибула до Каунасу і приступила до тренувань збірної під керівництвом Віталія Чернія.

Анастасія Ковтун цей сезон провела у Чехії – спочатку грала за «Хомутов», з яким виступала у Єврокубку (в шести матчах в середньому за 17.5 хвилин набирала 4.7 очка, 3.8 підбирання) та чемпіонаті Чехії (в 11 матчах за 13.2 хвилини набирала 2.6 очка, 3.4 підбирання), а взимку перебралась до чеської «Слованки» (11 матчів, в середньому за 22.9 хвилин набирала 4.9 очка, 5.9 підбирання).

Вже цього тижня, 13-14 червня, Ковтун виступить на етапі Жіночої серії 3х3 у Відні, де також в складі збірної України зіграють Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко та Вероніка Космач.

Після етапу у Відні буде визначено склад жіночої збірної на кваліфікацію до чемпіонату Європи, яка пройде для нашої національної команди 16-17 червня у Бухаресті.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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