Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу

У фінальній серії команда під керівництвом Ганни Шликової з рахунком 2:0 обіграла «ДіДіБао»

БК «Хмельницький» здобув виїзну перемогу 83:62 над «ДіДіБао», здобувши золоті медалі сезону

БК «Хмельницький» став чемпіоном чоловічої Вищої ліги сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У фінальній серії команда під керівництвом Ганни Шликової з рахунком 2:0 обіграла «ДіДіБао» з Кам'янця-Подільського.

«Хмельницький» виграв першу гру вдома 95:76, а 19 квітня 2026 року, здобув виїзну перемогу 83:62, здобувши золоті медалі сезону.

«ДіДіБао» в цьому матчі грав без травмованого лідера Еріка Батлера та без тренера Георгія Ступенчука, який захворів, що полегшило справу Хмельницькому.

Гості ще в першій чверті оформили собі двозначну перевагу, виграли другу чверть 23:12 і на початку третьої чверті вели +30, після чого скинули оберти і вже догравали матч.

Дабл-дабл у «Хмельницького» оформив Карлос Хайнс (17 очок, 11 підбирань), Дмитро Качанов до 9 очок додав 10 передач, також відзначимо Максима Гулю з 16 очками.

У «ДіДіБао» по 13 очок набрали Богдан Різниченко та Євгеній Бречко.

Вища ліга. Плейоф. Фінал. Другий матч

«ДіДіБао» – «Хмельницький» 62:83 (16:28, 12:23, 18:17, 16:15)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)