Зотов набрав 13 очок у 1/4 фіналу чемпіонату Австрії з баскетболу

Зотов допоміг «Капфенбергу» виграти другий матч серії першого раунд плейоф у чемпіонаті Австрії

Зотов відіграв 38 хвилин, набрав 13 очок, зібрав 4 підбирання

Українські баскетболісти провели чергові матчі у складі закордонних клубів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Віталій Зотов допоміг «Капфенбергу» виграти другий матч серії першого раунд плейоф у чемпіонаті Австрії.

Чемпіонат Австрії, 1/4 фіналу

«Трайскірхен» – «Капфенберг» 78:92 (рахунок у серії – 0:2)

Віталій Зотов («Капфенберг») відіграв 38 хвилин, набрав 13 очок (1/2 двоочкові, 3/8 триочкові, 2/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 6 передач, зробив 3 перехоплення при 4 фолах. РЕ «+13».

Чемпіонат Польщі

«Арка» – «Шльонськ» 101:87

Іссуф Санон («Шльонськ») відіграв 23 хвилини, набрав 7 очок (3/5 двоочкові, 0/4 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення при 4 втратах і 1 фолі. РЕ «+4». Плюс-мінус «+1».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
