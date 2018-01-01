Визначився новий чемпіон України з індорхокею серед чоловіків

Команда «Олімпія-Колос-Секвоя» з Вінниці повернула собі звання чемпіона

З 26 по 28 січня Шостка приймала заключний тур чемпіонату України з індорхокею серед чоловічих команд. У чемпіонаті брали участь вісім команд, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. 26 січня закінчилася перша частина чемпіонату, ігри групового турніру. Кожна команда зіграла з кожною по одному разу. А 27 та 28 січня команди



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Фото ФХТУ

Команда «Олімпія-Колос-Секвоя» з Вінниці повернула собі звання чемпіона

З 26 по 28 січня Шостка приймала заключний тур чемпіонату України з індорхокею серед чоловічих команд.

У чемпіонаті брали участь вісім команд, інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

26 січня закінчилася перша частина чемпіонату, ігри групового турніру. Кожна команда зіграла з кожною по одному разу.

А 27 та 28 січня команди грали фінальні ігри. За результатами групового турніру утворилося дві групи. Перша розігрувала місця з першого по четверте, друга – з п’ятого по восьме.

У результаті турніру багаторазовий чемпіон України, команда «Олімпія-Колос-Секвоя» з Вінниці повернула собі звання чемпіона України.

У минулому році їхні найближчі друзі-суперники, земляки, команда «ШВСМ-Олімпія» зуміли відібрати чемпіонський титул.

Тому у цьому чемпіонаті «ОКС» жадав реваншу, що їм і вдалося. Лідер здобув переконливу перемогу, не програвши жодної зустрічі.

Найкращим воротарем визнали Самойленка Єгора з ХК «Політехнік» (Коростень). Найкращим бомбардиром – Дячука Сергія з ХК ШВСМ «Олімпія» (Вінниця) – 38 м'ячів

А найкращим гравцем чемпіонату став Дяченко Олександр ХК ОКС-ШВСМ-ЦОП (Вінниця).