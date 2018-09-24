Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на юнацьку Олімпіаду



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Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії

24 вересня головний тренер юнацької жіночої збірної України U-18 Дмитро Неволін оголосив склад команди на ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри.

Ігри відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентина) з 6-го по 18-те жовтня.

Своє рішення Неволін прийняв спираючись на результати підготовчого турніру, який його команда переможно завершила у Румунії минулих вихідних, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Склад збірної України 3х3 (U-18, жінки)

Юлія Гутевич – перший тренер Алла Пастушенко

Вероніка Космач - перший тренер Катерина Кливенок

Анжеліка Ляшко - перший тренер Катерина Кливенок

Ганна Сугак - перший тренер – Лідія Канцлер

Головний тренер Дмитро Неволін

24-го вересня члени збірної екіпірувалися в Олімпійському Домі.

Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії.

Сусіди по групі В – збірні США, Венесуели, Єгипту, Шрі Ланки. До плей-офф кваліфікуються по дві збірні з кожної з чотирьох груп.

На Юнацьких Олімпійьких Іграх також виступить чоловіча збірна U-18 з баскетболу 3х3.