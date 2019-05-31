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    Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу

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    Збірна України U-20 - Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу
    Збірна України U-20
    ФІФА

    Наші футболісти U-20 зіграють проти команди Панами

    Молодіжна збірна України з футболу U-20 зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Панами.

    Латиноамериканці посіли третє місце в групі E: перемогли Саудівську Аравію (2:1), зіграли внічию з Малі (1:1) та програли Франції (1:1).

    Українці, нагадаємо, фінішували першими в групі D. Наші хлопці перемогли США (2:1), Катар (1:0) та зіграли внічию проти Нігерії (1:1).

    Переможець пари Україна – Панама в чвертьфіналі виходить на переможця матчу Колумбія – Нова Зеландія.

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