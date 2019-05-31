Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу
Збірна України U-20
ФІФА
Наші футболісти U-20 зіграють проти команди Панами
Молодіжна збірна України з футболу U-20 зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Панами.
Латиноамериканці посіли третє місце в групі E: перемогли Саудівську Аравію (2:1), зіграли внічию з Малі (1:1) та програли Франції (1:1).
Українці, нагадаємо, фінішували першими в групі D. Наші хлопці перемогли США (2:1), Катар (1:0) та зіграли внічию проти Нігерії (1:1).
Переможець пари Україна – Панама в чвертьфіналі виходить на переможця матчу Колумбія – Нова Зеландія.