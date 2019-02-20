Влітку розпочнуться зйомки фільму «Космічний джем 2» з Леброном Джеймсом в головній ролі



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Леброн Джеймс

Сюжет і акторський склад картини і досі залишається невідомий

Зірка «Лейкерс» Леброн Джеймс заявив, що зйомки фільму «Космічний джем 2» розпочнуться влітку цього року, повідомляє The Crossover.

Джеймс зіграє головну роль в продовженні знаменитої комедії, яка вийшла в 1996 році і в якій знімався Майкл Джордан.

Сюжет і акторський склад картини залишається невідомий. У вересні 2018 року компанія SpringHill Entertainment оголосила, що продюсером стане Райан Куглер, відомий за фільмом «Чорна пантера», а режисером - Теренс Ненс.

Космічний Джем (англ. Space Jam) — американський анімаційно-ігровий комедійний фільм студії Warner Bros, реліз якого відбувся у 1996 році. У стрічці в головній ролі зіграли баскетбольний гравець Майкл Джордан та анімаційні герої Луні Тюнз.

В широкий прокат фільм був випущений 15 листопада 1996 року компанією Family Entertainment (підрозділом Warner Bros). У фільмі розповідається альтернативна історія про те, що сталось з Майклом Джорданом після завершення професійної кар'єри в НБАу 1993 році та повернення до гри у 1995 році. У перший тиждень прокату фільм здобув перше місце за зборами та загалом зібрав 230 млн. доларів у світі. Це зробило його найбільш касовим фільмом з баскетбольної тематики усіх часів.

У цьому фільмі вперше з'явилась подружка Багз Банні - Лола Банні.

Джерело: basket.com.ua