«Волинь» впевнено перемогла у першому спарингу на зимових зборах

Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого

9 лютого «Волинь» провела перший контрольний матч на зимових зборах в Туреччині. Спаринг-партнером команди Віктора Богатиря стала угорська «Ньїредьхаза», яка на даний момент йде на 4-му місці в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Угорщини. Поєдинок завершився впевненою перемогою лучан з рахунком 4:0. Наступний