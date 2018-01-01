«Волинь» впевнено перемогла у першому спарингу на зимових зборах
- Сьогодні, 11:07
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ФК Волинь
Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого
9 лютого «Волинь» провела перший контрольний матч на зимових зборах в Туреччині.
Спаринг-партнером команди Віктора Богатиря стала угорська «Ньїредьхаза», яка на даний момент йде на 4-му місці в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Угорщини.
Поєдинок завершився впевненою перемогою лучан з рахунком 4:0.
Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого. Підопічні Віктора Богатиря зустрінуться з представником чемпіонату Грузії - командою Дела.
Товариський матч
«Волинь» - «Ньїредьхаз» - 4:0
Джерело: ua-football.com