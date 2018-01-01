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    «Волинь» впевнено перемогла у першому спарингу на зимових зборах

    Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого
    9 лютого «Волинь» провела перший контрольний матч на зимових зборах в Туреччині. Спаринг-партнером команди Віктора Богатиря стала угорська «Ньїредьхаза», яка на даний момент йде на 4-му місці в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Угорщини. Поєдинок завершився впевненою перемогою лучан з рахунком 4:0. Наступний
    • Сьогодні, 11:07
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    ФК Волинь
    ФК Волинь

    Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого

    9 лютого «Волинь» провела перший контрольний матч на зимових зборах в Туреччині.

    Спаринг-партнером команди Віктора Богатиря стала угорська «Ньїредьхаза», яка на даний момент йде на 4-му місці в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Угорщини.

    Поєдинок завершився впевненою перемогою лучан з рахунком 4:0.

    Наступний товариський матч «Волині» заплановано на 13-е лютого. Підопічні Віктора Богатиря зустрінуться з представником чемпіонату Грузії - командою Дела.

    Товариський матч

    «Волинь» - «Ньїредьхаз» - 4:0

    Джерело: ua-football.com

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