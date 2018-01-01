Воротар «Металіста» перебирається у клуб української Прем'єр-ліги

Щоправда, який клуб поповнить Данило Каневцев, наразі не повідомляється

У понеділок, 15 січня, ФК «Металіст 1925» припинив співпрацю з воротарем Данилом Каневцевим. Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу. «Наш клуб тримає слово, яке дав Данилу при підписанні контракту, що, у разі, якщо йому надійде пропозиція з команди вищого класу, перешкоджати переходу «Металіст 1925» не



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Данило Каневцев. Фото ФК «Металіст 1925»

Щоправда, який клуб поповнить Данило Каневцев, наразі не повідомляється

У понеділок, 15 січня, ФК «Металіст 1925» припинив співпрацю з воротарем Данилом Каневцевим.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

«Наш клуб тримає слово, яке дав Данилу при підписанні контракту, що, у разі, якщо йому надійде пропозиція з команди вищого класу, перешкоджати переходу «Металіст 1925» не буде», - йдеться у заяві.

«І ось, після серії переконливих матчів у футболці нашої команди, Данило звернув на себе увагу селекціонерів одного з клубів української Прем'єр-ліги», - додається.

«Керівництво ФК «Металіст 1925» дякує Данилу за сумлінне ставлення до тренувального й ігрового процесів, і бажає успішного продовження професійної кар'єри», - підсумовується у зверненні.

Про який клуб іде мова, прес-служба харківського клубу не уточнила.