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    Воротар «Металіста» перебирається у клуб української Прем'єр-ліги

    Щоправда, який клуб поповнить Данило Каневцев, наразі не повідомляється
    У понеділок, 15 січня, ФК «Металіст 1925» припинив співпрацю з воротарем Данилом Каневцевим. Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу. «Наш клуб тримає слово, яке дав Данилу при підписанні контракту, що, у разі, якщо йому надійде пропозиція з команди вищого класу, перешкоджати переходу «Металіст 1925» не
    • Сьогодні, 15:28
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    Данило Каневцев. Фото ФК &laquo;Металіст 1925&raquo;
    Данило Каневцев. Фото ФК «Металіст 1925»

    Щоправда, який клуб поповнить Данило Каневцев, наразі не повідомляється

    У понеділок, 15 січня, ФК «Металіст 1925» припинив співпрацю з воротарем Данилом Каневцевим.

    Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

    «Наш клуб тримає слово, яке дав Данилу при підписанні контракту, що, у разі, якщо йому надійде пропозиція з команди вищого класу, перешкоджати переходу «Металіст 1925» не буде», - йдеться у заяві.

    «І ось, після серії переконливих матчів у футболці нашої команди, Данило звернув на себе увагу селекціонерів одного з клубів української Прем'єр-ліги», - додається.

    «Керівництво ФК «Металіст 1925» дякує Данилу за сумлінне ставлення до тренувального й ігрового процесів, і бажає успішного продовження професійної кар'єри», - підсумовується у зверненні.

    Про який клуб іде мова, прес-служба харківського клубу не уточнила.

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